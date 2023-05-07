Непомнящий победил Дяку на первом этапе Grand Chess Tour, следующий соперник – Лижэнь

Российский гроссмейстер Ян Непомнящий победил представителя Румынии Богдана-Даньела Дяка во втором туре первого этапа Grand Chess Tour 2023 года, который проходит в Бухаресте.
Непомнящий играл черными и на 44-м ходу заставил соперника признать свое поражение. В первом туре Непомнящий сыграл вничью с представителем Румынии Раппортом.
Призовой фонд первого этапа Grand Chess Tour составляет 350 тысяч долларов. Соревнования, в которых принимают участие десять шахматистов, продлятся до 15 мая. Следующим соперником россиянина станет его визави по матчу за звание чемпиона мира китаец Дин Лижэнь.
источник: «Советский спорт»