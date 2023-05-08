Непомнящий вновь встретился на шахматном турнире с Лижэнем после матча за звание чемпиона мира

Российский гроссмейстер Ян Непомнящий сыграл вничью с представителем Китая Дин Лижэнем в рамках третьего тура первого этапа Grand Chess Tour-2023. Турнир проходит в Бухаресте (Румыния).

Отметим, что 32-летний шахматист играл партию белыми фигурами, однако не смог обыграть своего обидчика по матчу за шахматную корону. В прошлом месяце россиянин потерпел поражение от китайского гроссмейстера в матче за звание чемпиона мира по шахматам, уступив на тай-брейке.

Таким образом, эта стала первая сыгранная партия Непомнящего и Лижэня после чемпионского матча.

Добавим, что на соревнованиях в Румынии Непомнящий в данный момент является лидером, набрав 2 очка после сыгранных партий. С таким же количеством очков по ходу турнира выступают американские шахматисты Уэсли Со и Фабиан Каруана, а также представитель Румынии Рихард Раппорт.