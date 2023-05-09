Непомнящий проиграл Каруане на первом этапе Grand Chess Tour

Российский гроссмейстер Ян Непомнящий проиграл американцу Фабиано Каруане в пятом туре первого этапа Grand Chess Tour 2023 года в Бухаресте.

Непомнящий играл черными и признал свое поражение на 70-м ходу. Ранее он дважды сыграл вничью и одержал одну победу. Непомнящий набрал в пяти турах два очка.

Призовой фонд первого этапа Grand Chess Tour составляет 350 тысяч долларов. Соревнования, в которых принимают участие десять шахматистов, продлятся до 15 мая.

В следующем раунде в среду россиянин встретится с французом Максимом Вашье-Лагравом.