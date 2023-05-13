Непомнящий потерпел третье поражение на первом этапе Grand Chess Tour 2023

Российский гроссмейстер Ян Непомнящий проиграл французу Алирезе Фируздже в седьмом туре первого этапа Grand Chess Tour 2023 года, проходящем в Бухаресте.

Партия, в которой Непомнящий играл черными, завершилась на 57-м ходу поражением россиянина. Оно стало третьим для Непомнящего на турнире.

Свою партию проиграл и чемпион мира китаец Дин Лижэнь. Он уступил нидерландскому гроссмейстеру Анишу Гири.

В турнире лидирует Фабиано Каруана и Алиреза Фируджа, набравшие по 4,5 очка. У Яна Непомнящего и Дин Лижэня по 2,5. Соперники по матчу за титул чемпиона мира по шахматам делят 8-9 место.

Соревнования завершатся 15 мая. В турнире принимают участие десять шахматистов, которые играют по круговой системе с классическим контролем времени.