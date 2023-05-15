Бывший глава FIDE Илюмжинов рассказал, как его похищали инопланетяне

Экс-глава Международной шахматной федерации (FIDE) Кирсан Илюмжинов признался, что его похищали инопланетяне в 1997 году.

«Сентябрь 1997 года, Москва. Они позвали на балкон. Я вышел и вскоре оказался у них на корабле. Я спрашивал, почему они не раскроются, не расскажут всем о себе. Один из них ответил: «Уровень цивилизации у вас еще не дорос», - приводит слова функционера Sports.ru.

Напомним, что в апреле 2018 года управленческий кризис в Международной шахматной федерации обострился. Члены президентского совета федерации практически единогласно поддержали обращение к руководящему организацией более 20 лет россиянину Кирсану Илюмжинову с просьбой уйти в отставку.

Причиной их требования были названы финансовые и репутационные проблемы, связанные со статусом господина Илюмжинова, в 2015 году оказавшегося в санкционном списке Минфина США.