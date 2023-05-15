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Непомнящий занял предпоследнее место в шахматном турнире в Бухаресте

Россиянин оказался девятым среди десяти гроссмейстеров.
15 мая 2023 19:57
автор: Глеб Шевяков

Завершился первый этап Grand Chess Tour — 2023. В заключительном девятый туре шахматного турнира, который проходит в Бухаресте (Румыния) определились места всех участников соревнований.

По итогам игровых дней победителем турнира стал международный гроссмейстер, американец итальянского происхождения Фабиано Каруана, который заработал 5,5 очков в результате проведенных партий.

Российский шахматист Ян Непомнящий, имея в своем активе 3,5 очка, расположился на предпоследней, девятой строчке, оказавшись сильнее лишь представителя Румынии Богдан-Даниэль Дьяка (3 очка).

Оппонент россиянина по матчу за мировую шахматную корону, китайский гроссмейстер Динь Лижэнь занял восьмую позицию с четырьмя очками.

Полная турнирная таблица выглядит следующим образом:

1. Фабиано Каруана – 5,5.

2-5. Алиреза Фируджа, Уэсли Со, Рихард Раппорт, Аниш Гири – по 5 очков.

6-7. Ян-Кшиштоф Дуда, Максим Вашье-Лаграв — по 4,5 очка.

8. Дин Лижэнь – 4 очка.

9. Ян Непомнящий – 3,5 очка.

10. Богдан-Даниэль Дьяк — 3 очка.

источник: «Советский спорт»
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