Чемпион мира Дин Лижэнь снялся со второго этапа серии Grand Chess Tour 2023

Действующий чемпион мира Дин Лижэнь отказался от участия в матчах второго этапа серии Grand Chess Tour 2023, который должен состояться в Варшаве с 19 по 26 мая.

По данным портала chess24, китайского гроссмейстера заменит американец Левон Аронян. Турнир должен пройти в формате рапида.

Первый этап серии Grand Chess Tour 2023 выиграл американец Фабиано Каруана, россиянин Ян Непомнящий завершил турнир на девятом месте, набрав в девяти турах 3,5 очка. Он одержал одну победу, пять раз сыграл вничью и потерпел три поражения.