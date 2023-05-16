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Чемпион мира Дин Лижэнь снялся со второго этапа серии Grand Chess Tour 2023

На первом этапе китайский гроссмейстер занял восьмое место.
16 мая 2023 10:02
автор: Александр Евграфов

Действующий чемпион мира Дин Лижэнь отказался от участия в матчах второго этапа серии Grand Chess Tour 2023, который должен состояться в Варшаве с 19 по 26 мая.

По данным портала chess24, китайского гроссмейстера заменит американец Левон Аронян. Турнир должен пройти в формате рапида.

Первый этап серии Grand Chess Tour 2023 выиграл американец Фабиано Каруана, россиянин Ян Непомнящий завершил турнир на девятом месте, набрав в девяти турах 3,5 очка. Он одержал одну победу, пять раз сыграл вничью и потерпел три поражения.

источник: Chess24
Чемпион мира Дин Лижэнь снялся со второго этапа серии Grand Chess Tour 2023
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