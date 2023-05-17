Российские шахматисты не сыграют на чемпионате Азии

Российские шахматисты пропустят чемпионат Азии, который состоится в июне в Алма-Ате, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Федерации шахмат России.

По данным источника, проблемы возникли из-за регламента соревнований, которые являются отборочными к летнему Кубку мира в Баку. Однако российские шахматисты уже принимали участие в квалификации к данному турниру через европейские чемпионаты.

«Для участия в чемпионате Азии надо, чтобы закончился этот отборочный цикл», – отметили в ФШР.

В мае этого года официально состоялся переход Федерации шахмат России из Европейского шахматного союза (ECU) в Азиатскую шахматную федерацию (ACF).