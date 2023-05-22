Непомнящий и Костенюк сыграют на командном чемпионате мира по рапиду

Российский гроссмейстер Ян Непомнящий и Александра Костенюк, ныне выступающая за Швейцарию сыграют в одной команде на командном чемпионате мира по рапиду, который состоится в Германии.

Они вошли в состав команды WR Chess Team, которую создал предприниматель Вадим Розенштейн, сообщивший об этом в социальных сетях.

Кроме него самого, Непомнящего и Костенюк в состав команды вошли узбекский гроссмейстер Нодирбек Абдусатторов, американец Уэсли Со, поляк Ян-Кшиштоф Дуда, китайский шахматист Хоу Ифань, а также Рамешбабу Прагнанандха из Индии и Винсент Каймер из Германии. Тренером коллектива выступит Ян Густафссон (Германия).

Командный чемпионат мира по рапиду пройдет с 25 по 29 августа в немецком Дюссельдорфе.