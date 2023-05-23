Шахматная программа имени Менделеева поможет участникам ПМЭФ-2023 в игре против гроссмейстеров

15 июня на Петербургском международном экономическом форуме пройдет одновременная игра в шахматы между российскими гроссмейстерами и участниками мероприятия с использованием искусственного интеллекта.

Отметим, что на стороне профессионалов выступят известные шахматисты СНГ – чемпион мира по быстрым шахматам и блицу Сергей Карякин и обладатель Кубка мира, представитель Азербайджана, Теймур Раджабов. В свою очередь, им будут противостоять 12 участников форума.

Сообщается, что помогать посетителям мероприятия противостоять гроссмейстерам будет уникальная шахматная программа с искусственным интеллектом под названием Mendeleev Chess, которая была создана по инициативе российского и азербайджанского шахматистов и названа в честь великого русского ученого Дмитрия Ивановича Менделеева.

Напомним, что Петербургский международный экономический форум пройдет с 27 мая по 13 июня 2023 года. Помимо шахматных партий на форуме состоятся турниры по дзюдо, поло, гольфу и сквошу.