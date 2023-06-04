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Карякин организовал мастер-класс для участников СВО 

33-летний спортсмен сыграл пару шахматных партий с военнослужащими. 
04 июня 2023 15:04
автор: Глеб Шевяков

Российский гроссмейстер Сергей Карякин прибыл на территорию СВО и принял участие в шахматных матчах с солдатами, которые являются участниками спецоперации. Об этом сообщает «РИА Новости».

Как утверждает источник, обладатель Кубка мира ФИДЕ 2015 года также пообщался с военными, задал им несколько вопросов на предмет быта военнослужащих на передовой и пожелал бойцам вернуться домой в полном здравии в ближайшее время.

Добавим, что Карякин родился в Симферополе (Крымская область). Он являлся финалистом матча за звание чемпиона мира по шахматам в 2016 году, где потерпел поражение от норвежского гроссмейстера Карлсена Магнуса.

источник: «РИА Новости»
Карякин организовал мастер-класс для участников СВО 
33-летний спортсмен сыграл пару шахматных партий с военнослужащими. 
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