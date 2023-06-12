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Непомнящий и Карлсен подтвердили свое участие в Кубке мира в Баку

До этого гроссмейстеры сыграют в новом командном турнире в Дубае.
Непомнящий и Карлсен подтвердили свое участие в Кубке мира в Баку
12 июня 2023 15:55
автор: Александр Евграфов
автор фото: ФИДЕ

Российский гроссмейстер Ян Непомнящий и 16-й чемпион мира норвежец Магнус Карлсен подтвердили свое участие в Кубке мира, который состоится в Баку с 30 июля по 24 августа 2023 года, сообщается на официальном сайте Международной шахматной федерации (ФИДЕ).

Ранее стало известно, что оба гроссмейстера сыграют в новом командном турнире Global Chess League (GCL) в Дубае, который пройдет с 21 июня по 2 июля.

Ранее приглашение на турнир получил российский шахматист Сергей Карякин, однако заявил, что отказывается от участия, не желая выступать без флага и гимна России.

Норвежский шахматист лидирует в рейтинге ФИДЕ, а Непомнящий занимает в нем четвертое место.

источник:
Непомнящий и Карлсен подтвердили свое участие в Кубке мира в Баку
Непомнящий и Карлсен подтвердили свое участие в Кубке мира в Баку
До этого гроссмейстеры сыграют в новом командном турнире в Дубае.
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