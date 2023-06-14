В рамках Спортивных игр ПМЭФ-2023 состоялся Шахматный вечер с участием Карякина

Бизнесмены, политики и общественные деятели в рамках Спортивных игр Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) приняли участие в Шахматном вечере.

Гостем турнира стал экс-претендент на шахматную корону гроссмейстер Сергей Карякин.

«Великолепная атмосфера, шахматный праздник, непринужденная камерная обстановка. Я поддерживаю любые шахматные турниры, но сегодня было особенно душевно. Мне было очень приятно прийти сюда даже в роли зрителя», - приводит пресс-служба ПМЭФ слова Карякина.

Отметим, что проводилось сразу два турнира среди любителей и профессионалов с международным рейтингом. В первом победил член Наблюдательного совета Федерации шахмат России, предприниматель Игорь Бурштейн, а вот втором - генеральный директор УК «Сититель» Андрей Петелин.

Добавим, что 16 июня в рамках ПМЭФ-2023 пройдет еще одно шахматное событие Карякин сыграет по правилам с возможностью использования искусственного интеллекта с трехкратным чемпионом Европы Теймуром Раджабовым.

«Советский спорт» является партнёром Спортивных игр ПМЭФ-2023, которые объединяют соревнования по 18 видам спорта.