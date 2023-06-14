Карякин поделился впечатлениями от ПМЭФ-2023

Российский гроссмейстер Сергей Карякин поделился впечатлениями от Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) 2023 года.

«Вчера был день приезда, сегодня наконец-то добрался до форума. Я люблю подобные мероприятия. Встречаешь большое количество людей, происходит много знакомств, налаживание связей, в том числе и с дружественными странами. Что касается спорта, то, мне кажется, здесь как есть, к чему стремиться. Было бы здорового, если бы сделали отдельный шахматный стенд, где делегаты могли просто друг с другом играть, это было бы хорошее времяпрепровождение. Со своей стороны, мы проведем сеансы одновременной игры в пятницу утром, обязательно приходите», - сказал Карякин корреспонденту «Советского спорта».

Добавим, что гроссмейстер был гостем Шахматного вечера, проведенного в рамках Спортивных игр ПМЭФ-2023.

16 июня в рамках ПМЭФ-2023 пройдет еще одно шахматное событие Карякин сыграет по правилам с возможностью использования искусственного интеллекта с трехкратным чемпионом Европы Теймуром Раджабовым.

«Советский спорт» является партнёром Спортивных игр ПМЭФ-2023, которые объединяют соревнования по 18 видам спорта.