ФутболХоккейБокс/ММАФигурное катаниеФормула-1>x
Серебряный ЛевЕсть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодно-моторный спортВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

«Просто нужна возможность выступать под своим флагом». Карякин - об отказе от участия в турнире ФИДЕ

Сергей отклонил приглашение на турнир в Баку.
14 июня 2023 16:27
автор: Никита Плохих

Российский гроссмейстер Сергей Карякин рассказал, на каких условиях он готов сыграть на турнире ФИДЕ в Баку.

«Условия очень простые. Я не прошу каких-то дополнительных денег и преференций. Мне просто нужно, чтобы была возможность выступать под своим флагом, вот и все. Так же, как выступают спортсмены из других стран. Мне кажется, это очень естественно, и ничего нет зазорного в том, чтобы бороться за свои права», - сказал Карякин корреспонденту «Советского спорта».

Карякин был гостем Шахматного вечера, проведенного в рамках Спортивных игр ПМЭФ-2023.

16 июня в рамках ПМЭФ-2023 пройдет еще одно шахматное событие Карякин сыграет по правилам с возможностью использования искусственного интеллекта с трехкратным чемпионом Европы Теймуром Раджабовым.

«Советский спорт» является партнёром Спортивных игр ПМЭФ-2023, которые объединяют соревнования по 18 видам спорта.

источник: «Советский спорт»
Карякин считает, что Непомнящий зря примет участие в турнире после матча за мировую шахматную корону
Ранее россиянин потерпел поражение от китайца Дин Лижэня.
14.06.2023 16:41
Шахматы
автор: Степан Шереметьев
«Просто нужна возможность выступать под своим флагом». Карякин - об отказе от участия в турнире ФИДЕ
Сергей отклонил приглашение на турнир в Баку.
14.06.2023 16:27
Шахматы
автор: Никита Плохих
Карякин поделился впечатлениями от ПМЭФ-2023
Карякин поделился впечатлениями от ПМЭФ-2023
Экс-претендент на звание чемпиона мира принял участие в Шахматном вечере.
14.06.2023 16:21
Шахматы
автор: Максим Скороходов
В рамках Спортивных игр ПМЭФ-2023 состоялся Шахматный вечер с участием Карякина
Гроссмейстер не удержался и вернулся за доску.
14.06.2023 15:03
Шахматы
автор: Максим Скороходов
Непомнящий и Карлсен подтвердили свое участие в Кубке мира в Баку
Непомнящий и Карлсен подтвердили свое участие в Кубке мира в Баку
До этого гроссмейстеры сыграют в новом командном турнире в Дубае.
12.06.2023 15:55
Шахматы
автор: Александр Евграфов
Карякин организовал мастер-класс для участников СВО 
33-летний спортсмен сыграл пару шахматных партий с военнослужащими. 
04.06.2023 15:04
Шахматы
автор: Глеб Шевяков
Непомнящий опустился на четвертое место в рейтинге ФИДЕ
Ранее россиянин занимал второе место.
01.06.2023 13:03
Шахматы
автор: Александр Евграфов
Карякин отказался выступать на Кубке мира FIDE в Баку
Соревнования пройдут с 29 июля по 25 августа.
01.06.2023 10:35
Шахматы
автор: Александр Поволоцкий
FIDE отправила Карякину приглашение на Кубок Мира 
FIDE отправила Карякину приглашение на Кубок Мира 
33-летний шахматист должен принять решение до 2 июня.
30.05.2023 14:32
Шахматы
автор: Глеб Шевяков
Горячкина и Лагно вышли в турнир претенденток ФИДЕ
Соревнования пройдут в канадском Торонто.
27.05.2023 19:28
Шахматы
автор: Александр Поволоцкий
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.