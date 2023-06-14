«Просто нужна возможность выступать под своим флагом». Карякин - об отказе от участия в турнире ФИДЕ

Российский гроссмейстер Сергей Карякин рассказал, на каких условиях он готов сыграть на турнире ФИДЕ в Баку.

«Условия очень простые. Я не прошу каких-то дополнительных денег и преференций. Мне просто нужно, чтобы была возможность выступать под своим флагом, вот и все. Так же, как выступают спортсмены из других стран. Мне кажется, это очень естественно, и ничего нет зазорного в том, чтобы бороться за свои права», - сказал Карякин корреспонденту «Советского спорта».

Карякин был гостем Шахматного вечера, проведенного в рамках Спортивных игр ПМЭФ-2023.

16 июня в рамках ПМЭФ-2023 пройдет еще одно шахматное событие Карякин сыграет по правилам с возможностью использования искусственного интеллекта с трехкратным чемпионом Европы Теймуром Раджабовым.

«Советский спорт» является партнёром Спортивных игр ПМЭФ-2023, которые объединяют соревнования по 18 видам спорта.