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Карякин считает, что Непомнящий зря примет участие в турнире после матча за мировую шахматную корону

Ранее россиянин потерпел поражение от китайца Дин Лижэня.
14 июня 2023 16:41
автор: Степан Шереметьев

Российский гроссмейстер Сергей Карякин прокомментировал информацию о том, что Ян Непомнящий опустился на четвертую строчку мирового рейтинга.

«С одной стороны, Ян - очень сильный шахматист, мы вправе ожидать от него стабильной чемпионской игры, а с другой - у него был очень сложный матч на первенстве мира, который отнял очень много сил. Я считаю, это было большой ошибкой, ехать сразу после матча на следующий турнир. Очевидно, ни он, ни Лижэнь не были готовы психологически. Все остальные приехали свежие. Но, я думаю, дальше Ян себя сохранит как очень сильного шахматиста и будет одним из претендентов на победу в следующем турнире», - сказал Карякин корреспонденту «Советского спорта».

Ранее стало известно, что Непомнящий сыграет в новом командном турнире Global Chess League (GCL) в Дубае, который пройдет с 21 июня по 2 июля.

Также приглашение на соревнование получил и Сергей Карякин. Однако он заявил, что отказывается от участия, не желая выступать без флага и гимна России.

источник: «Советский спорт»
Карякин считает, что Непомнящий зря примет участие в турнире после матча за мировую шахматную корону
Ранее россиянин потерпел поражение от китайца Дин Лижэня.
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