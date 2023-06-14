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«Не очень понятно, что у него в голове». Карякин высказался о перспективах Карлсена

Ранее шахматист принял решение не защищать титул чемпиона мира.
14 июня 2023 17:39
автор: Степан Шереметьев

Российский гроссмейстер Сергей Карякин поделился мнением о том, нужно ли бывшему чемпиону мира Магнусу Карлсену продолжать выступать на турнирах по классическим шахматам, или лучше отойти от них и развиваться в онлайн-турнирах и быстрых шахматах.

«Это вопрос о его приоритетах. Не очень понятно, что у него в голове. На самом деле, когда он отказался защищать свой титул в матче на первенстве мира, то это означало одно— нужно было вообще уходить из классических шахмат и оставить быстрые и блиц. Это в ногу со временем, весело и интересно. А какой смысл играть в классические шахматы, если он не претендует быть чемпионом? Я бы поступил так. Тут нужно понимать, что сейчас ситуация для высокорейтинговых шахматистов очень сложная. Из-за того, что ФИДЕ ввела новые рейтинговые правила, начали появляться шахматисты с заниженными рейтингами. Сейчас уже начинает происходить дефляция рейтингов, общий уровень будет падать. Для Карлсена будет сложно удерживать свои показатели, это мог быть для него очередной повод, чтобы не выступать. Но он боец, все таки какие-то амбиции у него есть, посмотрим, может он проявит себя на следующих турнирах», - сказал Карякин в интервью корреспонденту «Советского спорта».

Ранее стало известно 16-й чемпион мира норвежец Магнус Карлсен подтвердил свое участие в Кубке мира, который состоится в Баку с 30 июля по 24 августа 2023 года.

На данный момент норвежский шахматист лидирует в рейтинге ФИДЕ.

источник: «Советский спорт»
«Не очень понятно, что у него в голове». Карякин высказался о перспективах Карлсена
Ранее шахматист принял решение не защищать титул чемпиона мира.
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