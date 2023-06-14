Карякин заявил, что не боится играть c компьютерными программами

Российский гроссмейстер Сергей Карякин рассказал, боится ли он играть в матче с участием программы «Менделеев».

«Мандража нет. На самом деле, мы уже проводили подобные матчи с талантливыми детьми во время турнира «Шахматные звезды» в Москве, определенный опыт уже есть. Здесь мы будем играть непосредственно с делегатами. Думаю, состав будет сильный, было большое количество заявок. По времени может быть неудобно, начало в 9 утра, но мы были вынуждены подстроиться, потому что это было единственное свободное время. Будем делать то, что умеем лучше всего— играть в шахматы», - сказал Карякин «Советскому спорту».

Гроссмейстер был гостем Шахматного вечера, проведенного в рамках Спортивных игр ПМЭФ-2023.

16 июня в рамках ПМЭФ-2023 Карякин сыграет по правилам с возможностью использования искусственного интеллекта с трехкратным чемпионом Европы Теймуром Раджабовым.