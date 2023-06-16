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Карякин и Раджабов сыграли с участниками ПМЭФ-2023

Шахматистам помогал искусственный интеллект
16 июня 2023 15:06

На Петербургском международном экономическом форуме состоялся сеанс одновременной игры в шахматы с использованием искусственного интеллекта.

Соперниками знаменитых гроссмейстеров Сергея Карякина и Теймура Раджабова стали по шесть участников Форума, которым помогала программа Mendeleev Chess. Искусственный интеллект подсказывал любителям каждый второй ход.

Из шести партий профессионалы выиграли пять. Только Сеймуру Гусейнову удалось свести вничью партию с Сергеем Карякиным. Его же признали лучшим игроком турнира.

Напомним, что ранее в рамках Спортивных игр ПМЭФ в частном клубе «Профессор Фрейд» прошёл Кубок Росконгресса по шахматам для участников форума. Сергей Карякин также был почётным гостем этого турнира, организованного при поддержке Спортивной федерации шахмат Санкт-Петербурга.

Спортивные игры ПМЭФ объединят более 30 мероприятий по 18 видам спорта.

Оператором Спортивных игр ПМЭФ выступает спортивная платформа Фонда Росконгресс – «РК-Спорт». Генеральный партнер – компания «Лига Ставок». Стратегический партнер – топливный бренд G-Drive. «Советский спорт» - партнёр Спортивных игр ПМЭФ.

источник: «Советский спорт»
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