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Команда Карлсена нанесла поражение команде Непомнящего на старте Global Chess League

Командный турнир проходит в Дубае (ОАЭ).
23 июня 2023 17:48
автор: Александр Поволоцкий

Завершился первый тур командного турнира Global Chess League по шахматам.

На старте соревнования команда норвежского гроссмейстера Магнуса Карлсена (SG Alpine Warriors) победила коллектив россиянина Яна Непомнящего (Balan Alaskan Knights) со счетом 9:7.

В очном поединке 16-й чемпион мира сыграл вничью с шахматистом из Брянска.

Отметим, что по правилам сначала команды сыграют по десять матчей в быстрые шахматы – по два раза против каждого соперника. После этого, два сильнейших коллектива определят победителя в финальной встрече.

источник: «Советский спорт»
Команда Карлсена нанесла поражение команде Непомнящего на старте Global Chess League
Командный турнир проходит в Дубае (ОАЭ).
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