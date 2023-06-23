Команда Карлсена нанесла поражение команде Непомнящего на старте Global Chess League

Завершился первый тур командного турнира Global Chess League по шахматам.

На старте соревнования команда норвежского гроссмейстера Магнуса Карлсена (SG Alpine Warriors) победила коллектив россиянина Яна Непомнящего (Balan Alaskan Knights) со счетом 9:7.

В очном поединке 16-й чемпион мира сыграл вничью с шахматистом из Брянска.

Отметим, что по правилам сначала команды сыграют по десять матчей в быстрые шахматы – по два раза против каждого соперника. После этого, два сильнейших коллектива определят победителя в финальной встрече.