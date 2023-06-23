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Команда Непомнящего победила коллектив Вашье-Лаграва на турнире Global Chess League

Завершились матчи второго игрового дня.
23 июня 2023 21:19
автор: Александр Евграфов

Команда Balan Alaskan Knights, состоящая из шести шахматистов во главе с россиянином Яном Непомнящим победила коллектив Максима Вашье-Лаграва на турнире Global Chess League со счетом 14:5.

По правилам турнира за победу белыми фигурами шахматист получает 3 очка, чёрными – 4, ничья приносит соперникам по одному очку.

Команда экс-чемпиона мира Магнусена Карлсена потерпела поражение от коллектива еще одного бывшего чемпиона мира индийца Вишванатана Ананда – 6:11, несмотря на то, что Карлсен в очном поединке оказался сильнее Ананда.

В еще одном матче дня коллектив Левона Ароняна оказался сильнее команды Яна-Криштофа Дуды – 7:6.

Отметим, что по правилам сначала команды сыграют по десять матчей в быстрые шахматы – по два раза против каждого соперника. После этого, два сильнейших коллектива определят победителя в финальной встрече.

источник: «Советский спорт»
Команда Непомнящего победила коллектив Вашье-Лаграва на турнире Global Chess League
Завершились матчи второго игрового дня.
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