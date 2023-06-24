Команда Непомнящего проиграла два матча за день на турнире Global Chess League

Команда российского гроссмейстера Яна Непомнящего проиграла вторую встречу за день на шахматном турнире Global Chess League, уступив коллективу Левона Ароняна со счётом 8:10.

Ранее коллектив российского гроссмейстера уступил шестерке шахматистов Вишванатана Ананда со счетом 6:11.

Матч команд Максима Вашье-Лаграва и Яна-Кшиштофа Дуды, завершился вничью – 6:6. Все шесть матчей в этом противостоянии завершились вничью.

По правилам турнира за победу белыми фигурами шахматист получает 3 очка, чёрными – 4, ничья приносит соперникам по одному очку.

Отметим, что по правилам сначала команды сыграют по десять матчей в быстрые шахматы – по два раза против каждого соперника. После этого, два сильнейших коллектива определят победителя в финальной встрече.