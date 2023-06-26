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Команда Непомнящего взяла реванш у коллектива Карлсена на турнире Global Chess League

В первом круге победу одержала команда норвежца.
26 июня 2023 20:04
автор: Александр Поволоцкий

В Дубае стартовал второй круг шахматного командного турнира Global Chess League.

Отметим, что коллектив Balan Alaskan knights российского гроссмейстера Яна Непомнящего нанес поражение SG Alpine Warriors во главе с 16-м чемпионом мира Магнусем Карлсеном из Норвегии.

Встреча завершилась победой Balan Alaskan knights со счётом 10:9. В личной встрече Непомнящий белыми фигурами уступил Карлсену.

Отметим, что по правилам сначала команды сыграют по десять матчей в быстрые шахматы – по два раза против каждого соперника. После этого, два сильнейших коллектива определят победителя в финальной встрече.

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