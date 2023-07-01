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Непомнящий опустился на пятую строчку в рейтинге ФИДЕ

В топ-20 попали три россиянина.
01 июля 2023 14:45
автор: Александр Поволоцкий

Опубликована актуальная версия рейтинга ФИДЕ.

Согласно информации на официальном сайте организации, гроссмейстер Ян Непомнящий опустился на пятую строчку. На счету россиянина 2779 баллов.

Отметим, что рейтинг возглавляет 16-й чемпион мира норвежец Магнус Карлсен (2853). На второе место с пятой поднялся американец Хикару Накамура.

Рейтинг ФИДЕ

1. Магнус Карлсен (Норвегия) – 2835 очков.

2. (5) Хикару Накамура (США) – 2787.

3. (6) Фабиано Каруана (США) – 2782.

4. (3) Дин Лижэнь (Китай) – 2780.

5. (4) Ян Непомнящий (Россия) – 2779....

11. Сергей Карякин (Россия) – 2750...

18. Александр Грищук (Россия) – 2736…

28. Даниил Дубов (Россия) – 2716.

источник: FIDE
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