Непомнящий опустился на пятую строчку в рейтинге ФИДЕ

Опубликована актуальная версия рейтинга ФИДЕ.
Согласно информации на официальном сайте организации, гроссмейстер Ян Непомнящий опустился на пятую строчку. На счету россиянина 2779 баллов.
Отметим, что рейтинг возглавляет 16-й чемпион мира норвежец Магнус Карлсен (2853). На второе место с пятой поднялся американец Хикару Накамура.
Рейтинг ФИДЕ
1. Магнус Карлсен (Норвегия) – 2835 очков.
2. (5) Хикару Накамура (США) – 2787.
3. (6) Фабиано Каруана (США) – 2782.
4. (3) Дин Лижэнь (Китай) – 2780.
5. (4) Ян Непомнящий (Россия) – 2779....
11. Сергей Карякин (Россия) – 2750...
18. Александр Грищук (Россия) – 2736…
28. Даниил Дубов (Россия) – 2716.
источник: FIDE