Непомнящий не выиграл ни одной партии на шахматном турнире Global Chess League

Российский гроссмейстер Ян Непомнящий, возглавляющий команду Balan Alaskan Knights, не смог выиграть ни одной партии в рамках командного шахматного турнира Global Chess League.

Непомнящий восемь из десяти партий с свёл вничью и дважды потерпел поражение – от норвежца Магнуса Карлсена и Левона Ароняна из США. Он также играл с Максимом Вашье-Лагравом, Яном-Кшиштофом Дудой и Вишванатаном Анандом.

В заключительном туре команда Непомнящего победила коллектив Кшиштофа-Дуды со счетом 12:4. По правилам турнира за победу белыми фигурами шахматист получает 3 очка, чёрными – 4, ничья приносит соперникам по одному очку.