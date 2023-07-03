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Международная шахматная федерация назвала турнир для тестирования системы VAR

Эксперимент планируется, чтобы решить спорные ситуации во время матчей.
03 июля 2023 14:02
автор: Александр Евграфов

Международная шахматная федерация (FIDE) проверит работу системы видеоассистента рефери (VAR) на молодёжном чемпионате Западной Азии, сообщается на сайте организации.

Работа системы видеоассистента рефери в шахматах будет сосредоточена на решении спорных моментов, когда один из игроков увидел, что соперник тронул фигуру, но не совершил ход.

В таком случае судья приостановит игру и пересмотрит момент, прежде чем принять решение. В Англии, где подобная технология используется с сезона-2019/20, а процент правильных решений в ключевых игровых эпизодах вырос до 94%. Годом ранее этот показатель составлял 82%.

источник: FIDE
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