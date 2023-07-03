Международная шахматная федерация назвала турнир для тестирования системы VAR

Международная шахматная федерация (FIDE) проверит работу системы видеоассистента рефери (VAR) на молодёжном чемпионате Западной Азии, сообщается на сайте организации.

Работа системы видеоассистента рефери в шахматах будет сосредоточена на решении спорных моментов, когда один из игроков увидел, что соперник тронул фигуру, но не совершил ход.

В таком случае судья приостановит игру и пересмотрит момент, прежде чем принять решение. В Англии, где подобная технология используется с сезона-2019/20, а процент правильных решений в ключевых игровых эпизодах вырос до 94%. Годом ранее этот показатель составлял 82%.