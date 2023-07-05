Первая партия матча за звание чемпионки мира по шахматам завершилась вничью

Первая партия матча за звание чемпионки мира по шахматам между китайскими шахматистками Цзюй Вэньцзюнь и Лэй Тинцзе завершилась вничью.

Партия, которая проходила в Шанхае, завершилась после 50-го хода. Действующая чемпионка мира Цзюй Вэньцзюнь играла чёрными.

Счёт в матче стал 0,5:0,5. Регламентом предусмотрено 12 партий с классическим контролем времени. Чемпионкой мира станет шахматистка, которая наберёт 6,5 очка. В случае ничейного исхода победительницу определит тай-брейк.

Лэй Тинцзе стала победительницей турнира претенденток, выиграв в финале у своей соотечественницы Тань Чжунъи.

Первые шесть партий состоятся в Шанхае, а вторая часть матча пройдёт в Чуньцине. Призовой фонд составляет 500 тысяч евро, из которых 300 тысяч достанутся победительнице матча, а оставшиеся 200 тысяч — проигравшей шахматистке.