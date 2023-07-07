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Непомнящий делит лидерство с Каруаной на этапе Grand Chess Tour в Загребе

Впереди участников турнира ждет блиц.
07 июля 2023 21:43
автор: Александр Евграфов

Российский шахматист Ян Непомнящий делит лидерство с американцем Фабиано Каруаной на этапе Grand Chess Tour в Загребе после соревнований по рапиду.

В пятницу Непомнящий победил хорвата Ивана Шарича, сыграл вничью с Каруаной и индийцем Вишванатаном Анандом.

Каруана и Непомнящий набрали по итогам соревнований по рапиду по 12 очков. Замыкает тройку лучших норвежский гроссмейстер Магнус Карлсен, у которого 11 очков. На счету норвежца победы над поляком Яном-Кшиштофом Дуду и румыном Константином Лупулеску и ничья с румыном Рихардом Раппортом.

В субботу и воскресенье на этапе в Загребе пройдут соревнования по блицу.

источник: «Советский спорт»
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