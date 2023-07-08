Непомнящий уступил лидерство на этапе Grand Chess Tour

Российский шахматист Ян Непомнящий уступил лидерство в турнирной таблице этапа Grand Chess Tour в Загребе по итогам первого дня соревнований по блицу.

Новым лидером этапа стал норвежец Магнус Карлсен, который выиграл все девять партий игрового дня и теперь в его активе 20 очков. Непомнящий, кроме проигрыша Карлсену, сыграл вничью с индийцем Вишванатаном Анандом, хорватом Иваном Шаричем, румыном Рихардом Раппортом, американцем Фабиано Каруаной, проиграл французу Алирезе Фируздже, румыну Константину Лупулеску, победил поляка Яна-Кшиштофа Дуду и индийца Гукеша Доммараджу.

Российский гроссмейстер делит второе и третье место с Фабио Каруаной, набрав 17 очков. Заключительный день соревнований состоится в Загребе в воскресенье