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Непомнящий уступил лидерство на этапе Grand Chess Tour

В воскресенье шахматистов ждет заключительный день соревнований по блицу.
08 июля 2023 23:03
автор: Александр Евграфов

Российский шахматист Ян Непомнящий уступил лидерство в турнирной таблице этапа Grand Chess Tour в Загребе по итогам первого дня соревнований по блицу.

Новым лидером этапа стал норвежец Магнус Карлсен, который выиграл все девять партий игрового дня и теперь в его активе 20 очков. Непомнящий, кроме проигрыша Карлсену, сыграл вничью с индийцем Вишванатаном Анандом, хорватом Иваном Шаричем, румыном Рихардом Раппортом, американцем Фабиано Каруаной, проиграл французу Алирезе Фируздже, румыну Константину Лупулеску, победил поляка Яна-Кшиштофа Дуду и индийца Гукеша Доммараджу.

Российский гроссмейстер делит второе и третье место с Фабио Каруаной, набрав 17 очков. Заключительный день соревнований состоится в Загребе в воскресенье

источник: «Советский спорт»
Непомнящий делит лидерство с Каруаной на этапе Grand Chess Tour в Загребе
Впереди участников турнира ждёт блиц.
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