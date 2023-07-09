Ян Непомнящий занял второе место на турнире SuperUnited Rapid & Blitz

Завтра, 10 июня завершается шахматный турнир SuperUnited Rapid & Blitz, который проходит в Загребе (Хорватия).

Отметим, что досрочным победителем проходящих соревнований стал норвежский гроссмейстер Магнус Карлсен (26 очков). По итогам сыгранных матчей российский шахматист Ян Непомнящий расположился на второй строчке (22,5 очка).

Добавим, что тройку лучших на турнире SuperUnited Rapid & Blitz замкнул представитель Франции Алиреза Фирузджа, который отстал от Непомнящего на 0,5 очка.