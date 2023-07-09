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Ян Непомнящий занял второе место на турнире SuperUnited Rapid & Blitz

Шахматные соревнования состоялись в столице Хорватии. 
09 июля 2023 20:38
автор: Глеб Шевяков

Завтра, 10 июня завершается шахматный турнир SuperUnited Rapid & Blitz, который проходит в Загребе (Хорватия).

Отметим, что досрочным победителем проходящих соревнований стал норвежский гроссмейстер Магнус Карлсен (26 очков). По итогам сыгранных матчей российский шахматист Ян Непомнящий расположился на второй строчке (22,5 очка).

Добавим, что тройку лучших на турнире SuperUnited Rapid & Blitz замкнул представитель Франции Алиреза Фирузджа, который отстал от Непомнящего на 0,5 очка.

источник: «Советский спорт»
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