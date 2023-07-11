Претендентка на титул чемпионки мира по шахматам выиграла пятую партию матча

Претендентка на титул чемпионки мира Лэй Тинцзе выиграла пятую партию матча за мировую шахматную корону среди женщин у действующей чемпионки Цзюй Вэньцзюнь.

Партия, в которой Лэй Тинцзе играла белыми, завершилась победой претендентки на 65-м ходу.

Счет в матче стал 3:2 в пользу Тинцзе. Шестая партия состоится в среду. Всего в рамках соревнований будет сыграно 12 партий с классическим контролем времени. Та из гроссмейстеров, которая первой наберет 6,5 очка, станет чемпионкой мира по шахматам среди женщин.

Матч продлится до 22 июля. Партии проходят в Шанхае и Чунцине (Китай). Призовой фонд составляет 500 тысяч евро, из которых 300 тысяч достанутся победительнице, 200 тысяч второй участнице.