Шестая партия матча за звание чемпионки мира завершилась вничью

Шестая партия матча за звание чемпионки мира между действующей обладательницей титула Цзюй Вэньцзюнь и победительницей турнира претенденток Лэй Тинцзэ завершилась вничью.

После первой половины партий матча — 3,5:2,5 в пользу Лэй Тинцзе. Теперь двух шахматисток ждет два дня отдыха перед второй половиной матча.

Всего в рамках соревнований будет сыграно 12 партий с классическим контролем времени. Та из гроссмейстеров, которая первой наберёт 6,5 очка, станет чемпионкой мира по шахматам среди женщин.

Матч продлится до 22 июля. Партии проходят в Шанхае и Чунцине (Китай). Призовой фонд составляет 500 тысяч евро, из которых 300 тысяч достанутся победительнице, 200 тысяч — второй участнице.