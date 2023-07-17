В Москве состоится международный шахматный форум Moscow Open 2023

С 17 по 23 июля в столице России пройдет международный шахматный форум Moscow Open 2023.

Данное мероприятие, которое будет проводиться в 19-й раз в истории, организовано Департаментом спорта города Москвы в год 100-летия Московского спорта совместно с Федерацией шахмат Москвы.

В программу форума войдет Турнир звезд с участием ведущих российских гроссмейстеров: чемпиона мира по рапиду и блицу Сергея Карякина, трехкратного чемпиона мира по блицу Александра Грищука, чемпиона Европы Евгения Томашевского и чемпиона Европы, победителя Moscow Open 2022 Владислава Артемьева. Турнир пройдет с 21 по 23 июля.

В рамках Moscow Open 2023 с 17 по 23 июля также состоятся крупные массовые турниры: этапы Кубка России среди мужчин и женщин, детский этап Кубка России «Умные дети – сильная Россия» среди мальчиков и девочек до 9, 11, 13 лет, юношей и девушек до 15 лет. Участие в них примут более 1 000 игроков разного возраста и спортивной квалификации. Участники сразятся по швейцарской системе в 9 туров.

На Moscow Open 2023 будет организована и деловая программа: Всероссийский семинар судей и круглый стол «Подготовка кадров для преподавания шахмат в общеобразовательных школах». Гостей и болельщиков на форуме ждет обширная программа дополнительных спортивных мероприятий: Кубок Национальной студенческой шахматной лиги, Кубок Анатолия Карпова по блицу, а также мастер-классы.

Форум пройдет во Дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой. Подробная информация о турнире – на сайте https://chess2023.moscow.sport.