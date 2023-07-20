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Из Норильска — в Торонто. Ян Непомнящий готов сыграть на турнире претендентов в Канаде

Ранее россиянин уступил представителю Китая Дин Лижэню в матче за мировую шахматную корону.
20 июля 2023 12:31
автор: Сергей Иванов

Российский гроссмейстер Ян Непомнящий побывал в Норильске, где установил мировой рекорд – сыграл шахматную партию в руднике «Октябрьский» на глубине 700 метров под уровнем моря.

Вместе с Непомнящим партию «двое на двое» провели писатель Александр Цыпкин и двое сотрудников рудника – токарь Алексей Шнайдер и маркеровщик Дмитрий Соколов.

«Подумал, что было бы прикольно попробовать что-то новое, побывать в необычном месте, поиграть в шахматы. Почему нет? И надо сказать, что у горняков, которые играли с нами в одной команде, очень хороший любительский уровень. Я бы сказал, они минимум близки к кандидатам в мастера», – похвалил игру соперников Ян.

Непомнящий не случайно оказался в Норильске – компания «Норникель» давно поддерживает шахматиста на его пути к лидерству на мировой арене. «Поддержка такой крупной компании снимает множество насущных вопросов, связанных в первую очередь с формированием команды, с логистикой, с выплатой зарплат... Наверное, можно сравнить шахматы с теннисом, потому что с каждым крупным теннисистом ездит микроавтобус из тренеров, психологов, физиотерапевтов. Наверное, для моей команды микроавтобус будет великоват, но и в легковушку все не поместятся», – отметил гроссмейстер.

Непомнящий рассказал, что уже оправился от поражения в матче за шахматную корону с китайцем Дином Лижэнем и в апреле следующего года готов сыграть на турнире претендентов в Торонто. Шахматист поделился планами на ближайшее время: «Сейчас следующий, довольно важный турнир – это Кубок мира. Всё-таки хочется сыграть хорошо. Потом состоятся ещё разные турниры, быстрые шахматы. В конце года, наверное, будет турнир в классику – где-то в ноябре или декабре. А график на следующий год будет свёрстан с прицелом на апрельский турнир претендентов в Торонто».

«У меня есть большое желание и некие амбиции попробовать реализовать проект гроссмейстерской школы. Не просто школы для всех желающих, а именно школы, которая будет заниматься поиском, отбором, взращиванием юных талантов. Можно играть в шахматы до седых волос, в моём случае это так и есть. Но всё-таки важно, чтобы появлялись новые имена, зажигались новые звёзды», – добавил Ян Непомнящий в интервью «Матч ТВ».

источник: Телеканал «Матч ТВ»
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