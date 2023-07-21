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Ян Непомнящий: не хочу менять гражданство, но и за сборную пока выступать не хочу

В 2023 году он стал вице-чемпионом мира
21 июля 2023 13:31
автор: Виталий Овсянников

33-летний российский шахматист Ян Непомнящий, в 2023 году ставший вице-чемпионом мира, рассказал, что не желает менять спортивное гражданство.

«Я не хочу менять спортивное гражданство. Да и в целом менять гражданство не хочу. При этом я не очень хочу выступать за сборную страны при нынешних отношениях с федерацией», — заявил Непомнящий в интервью изданию «Чемпионат».

Напомним, в 2023 году российский гроссмейстер потерпел поражение от представителя Китая Дина Лижэня в матче за титул чемпиона мира. В 2021 году он также боролся за шахматную корону, но уступил норвежцу Магнусу Карлсену.

источник: Чемпионат.com
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