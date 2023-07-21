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Депутат Госдумы Журова прокомментировала заявление Непомнящего о нежелании играть за сборную России

Олимпийская чемпионка 2006 года считает, что надо сначала разобраться в ситуации.
21 июля 2023 18:42
автор: Александр Евграфов

Депутат Государственной Думы Светлана Журова призвала сначала разобраться в ситуации, предшествующей заявлению гроссмейстера Яна Непомнящего. Ранее Непомнящий заявил о своем нежелании выступать за сборную России.

«За кого он будет играть, если не хочет выступать за Россию? Это говорит о том, что он не будет играть в принципе. Надо понять, на фоне чего конфликт. Может, он одумается и скажет, что погорячился. К сожалению, у спортсмена бывает такое, когда в сердцах что-то наговорит, а потом жалеет. Главное — понять, он не хочет выступать за страну или его не устраивает то, что сейчас происходит в сборной? Очень много спортсменов, которые не тренируются в России, но выступают за нее», — цитирует Журову «Спорт-Экспресс.

Ранее сообщалось, что Непомнящий примет участие в Кубке мира, который пройдет с 30 июля по 24 августа в Баку.

источник: «Спорт-Экспресс»
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