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В матче за мировую шахматную корону перед заключительной партией ничья

Соперницы лишь по разу выиграли партии, остальные свелись в ничью.
21 июля 2023 23:06
автор: Александр Евграфов

Одиннадцатая партия матча за звание чемпионки мира по шахматам между действующей обладательницей титула китаянкой Цзюй Вэньцзюнь и её соотечественницей, победительницей турнира претенденток ЛэйТинцзе завершилась вничью.

Тинцзе играла белыми фигурами. Партия завершилась вничью на 48-м ходу. Общий счёт матча остался ничейным — 5,5:5,5.

Финальная партия с классическим контролем времени будет сыграна в субботу. Если в матче будет зафиксирована ничья, то победительница будет определена на тай-брейке, который назначен на воскресенье.

Призовой фонд матча составляет 500 тысяч евро, 300 тысяч из которых достанется победительнице, 200 тысяч проигравшей.

источник: «Советский спорт»
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