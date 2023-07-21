В матче за мировую шахматную корону перед заключительной партией ничья

Одиннадцатая партия матча за звание чемпионки мира по шахматам между действующей обладательницей титула китаянкой Цзюй Вэньцзюнь и её соотечественницей, победительницей турнира претенденток ЛэйТинцзе завершилась вничью.

Тинцзе играла белыми фигурами. Партия завершилась вничью на 48-м ходу. Общий счёт матча остался ничейным — 5,5:5,5.

Финальная партия с классическим контролем времени будет сыграна в субботу. Если в матче будет зафиксирована ничья, то победительница будет определена на тай-брейке, который назначен на воскресенье.

Призовой фонд матча составляет 500 тысяч евро, 300 тысяч из которых достанется победительнице, 200 тысяч проигравшей.