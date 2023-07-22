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Украинского гроссмейстера Василия Иванчука не выпускают из страны на Кубок мира в Баку

Он является чемпионом Европы 2004 и финалистом чемпионата мира FIDE 2001—2002 года.
22 июля 2023 15:56
автор: Виталий Овсянников

54-летний украинский шахматист Василий Иванчук не может получить разрешение от Министерства молодёжи и спорта Украины на выезд из страны на Кубок мира FIDE, который пройдёт в азербайджанском городе Баку.

Об этом сегодня, 22 июля, сообщает пресс-служба FIDE.

На данном турнире будут принимать участие российские шахматисты под нейтральным флагом.

Согласно действующему законодательству, Иванчуку необходимо разрешение от Министерства молодежи и спорта, так как шахматисту ещё не исполнилось 60 лет. Запрос от организаторов соревнований также был отклонён.

Напомним, FIDE возглавляет российский функционер Аркадий Дворкович.

Некоторые из ведущих шахматистов мира подписали открытое письмо в поддержку Иванчука.

источник: FIDE
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