Украинского гроссмейстера Василия Иванчука не выпускают из страны на Кубок мира в Баку

54-летний украинский шахматист Василий Иванчук не может получить разрешение от Министерства молодёжи и спорта Украины на выезд из страны на Кубок мира FIDE, который пройдёт в азербайджанском городе Баку.

Об этом сегодня, 22 июля, сообщает пресс-служба FIDE.

На данном турнире будут принимать участие российские шахматисты под нейтральным флагом.

Согласно действующему законодательству, Иванчуку необходимо разрешение от Министерства молодежи и спорта, так как шахматисту ещё не исполнилось 60 лет. Запрос от организаторов соревнований также был отклонён.

Напомним, FIDE возглавляет российский функционер Аркадий Дворкович.

Некоторые из ведущих шахматистов мира подписали открытое письмо в поддержку Иванчука.