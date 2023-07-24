В Санкт-Петербурге задержали шахматного судью, который избил коллегу шахматной доской

Шахматный судья задержан в Петербурге по подозрению в нападении на коллегу, которого он избил в ходе пьяной драки, сообщает региональная полиция в понедельник.

Пострадавшим оказался шахматный судья Сергей Видякин. «В помещении клуба после совместного распития спиртных напитков между потерпевшим и его коллегой возник конфликт, в ходе которого последний нанес множественные травмы своему оппоненту», - говорится в релизе правоохранительных органов.

Источник РИА Новости в правоохранительных органах сообщил, что у Видякина множественные травмы головы и частичная ампутация мочки уха.