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В Санкт-Петербурге задержали шахматного судью, который избил коллегу шахматной доской

Нападавший оторвал коллеге часть мочки уха.
24 июля 2023 13:15
автор: Александр Евграфов

Шахматный судья задержан в Петербурге по подозрению в нападении на коллегу, которого он избил в ходе пьяной драки, сообщает региональная полиция в понедельник.

Пострадавшим оказался шахматный судья Сергей Видякин. «В помещении клуба после совместного распития спиртных напитков между потерпевшим и его коллегой возник конфликт, в ходе которого последний нанес множественные травмы своему оппоненту», - говорится в релизе правоохранительных органов.

Источник РИА Новости в правоохранительных органах сообщил, что у Видякина множественные травмы головы и частичная ампутация мочки уха.

источник: «РИА Новости»
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