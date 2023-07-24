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Артемьев выиграл турнир звезд на международном шахматном форуме Moscow Open 2023

В турнире приняли участие более тысяч шахматистов.
24 июля 2023 15:03
автор: Александр Евграфов

Чемпион Европы Владислав Артемьев стал победителем турнира звезд на международном шахматном форуме Moscow Open 2023, организованным Департаментом спорта города Москвы совместно с федерацией шахмат Москвы в год столетия московского спорта.

В финале Артемьев победил другого чемпиона Европы Евгения Томашевского со счетом 2:1. Победа досталась Артемьеву, когда он играл черными в решающей партии в режиме «Армагеддон».

В матче за третье место победил чемпион мира по рапиду и блицу Сергей Карякин, который оказался сильнее Александра Грищука.

Победителем мужского этапа Кубка России стал Арсений Нестеров, набравший 7,5 очков и по дополнительным показателям опередивший Владимира Захарцова из Москвы и Ивана Розума из Вологодской области, занявших второе и третье места соответственно.

В женском этапе Кубка России второй год подряд победительницей стала Баира Кованова из Саратовской области. Она набрала 7,5 очков и на пол-очка опередила Маргариту Потапову из Крыма и Дарью Чарочкину из Москвы. Кубок Анатолия Карпова по блицу завоевал международный мастер из Донецка Антон Ситников.

Всего в турнире приняли участие более тысячи шахматистов из восьми стран. В детском этапе Кубка России сыграли 632 юных шахматиста.

источник: «Советский спорт»
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