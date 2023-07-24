Артемьев выиграл турнир звезд на международном шахматном форуме Moscow Open 2023

Чемпион Европы Владислав Артемьев стал победителем турнира звезд на международном шахматном форуме Moscow Open 2023, организованным Департаментом спорта города Москвы совместно с федерацией шахмат Москвы в год столетия московского спорта.

В финале Артемьев победил другого чемпиона Европы Евгения Томашевского со счетом 2:1. Победа досталась Артемьеву, когда он играл черными в решающей партии в режиме «Армагеддон».

В матче за третье место победил чемпион мира по рапиду и блицу Сергей Карякин, который оказался сильнее Александра Грищука.

Победителем мужского этапа Кубка России стал Арсений Нестеров, набравший 7,5 очков и по дополнительным показателям опередивший Владимира Захарцова из Москвы и Ивана Розума из Вологодской области, занявших второе и третье места соответственно.

В женском этапе Кубка России второй год подряд победительницей стала Баира Кованова из Саратовской области. Она набрала 7,5 очков и на пол-очка опередила Маргариту Потапову из Крыма и Дарью Чарочкину из Москвы. Кубок Анатолия Карпова по блицу завоевал международный мастер из Донецка Антон Ситников.

Всего в турнире приняли участие более тысячи шахматистов из восьми стран. В детском этапе Кубка России сыграли 632 юных шахматиста.