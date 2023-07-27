ФутболХоккейММАФигурное катаниеФормула-1>x
Life & StyleАвто/МотоБаскетболБиатлонБобслейБоксВелоспортВолейболВольная борьбаГандболКиберспортЛегкая атлетикаЛыжный спортТеннисУниверсиадаФехтованиеШахматы

Карякин высказался о допуске украинцев к соревнованиям с россиянами

Запрет снят при выполнении одного условия.
27 июля 2023 13:20
автор: Александр Поволоцкий

Российский гроссмейстер Сергей Карякин оценил снятие запрета министерства молодёжи и спорта Украины.

Напомним, ведомство соседнего государства разрешило своим спортсменам участвовать в международных соревнованиях с атлетами из России и Беларуси.

«Хочется верить, что спорт вне политики, если этот запрет отменили, то это, конечно, плюс. Будем надеяться, что всё будет лучше, чем сейчас», — приводят «РИА Новости» слова Карякина.

Добавим, что запрет от властей Украины появился в середине апреля.

После его снятия для украинских спортсменов действует одно ограничение: им нельзя участвовать в турнирах с россиянами и белорусами, если последние выступают под своими флагами или же своими публичными действиями или заявлениями выражают национальную принадлежность.

источник: «РИА Новости»
Артемьев выиграл турнир звезд на международном шахматном форуме Moscow Open 2023
В турнире приняли участие более тысяч шахматистов.
24.07.2023 15:03
Шахматы
автор: Александр Евграфов
В Санкт-Петербурге задержали шахматного судью, который избил коллегу шахматной доской
Нападавший оторвал коллеге часть мочки уха.
24.07.2023 13:15
Шахматы
автор: Александр Евграфов
Украинского гроссмейстера Василия Иванчука не выпускают из страны на Кубок мира в Баку
Он является чемпионом Европы 2004 и финалистом чемпионата мира FIDE 2001—2002 года.
22.07.2023 15:56
Шахматы
автор: Виталий Овсянников
Цзюй Вэньцзюнь защитила титул чемпионки мира по шахматам
Она владеет женской мировой шахматной короной с 2018 года.
22.07.2023 15:27
Шахматы
автор: Виталий Овсянников
В матче за мировую шахматную корону перед заключительной партией ничья
Соперницы лишь по разу выиграли партии, остальные свелись в ничью.
21.07.2023 23:06
Шахматы
автор: Александр Евграфов
Депутат Госдумы Журова прокомментировала заявление Непомнящего о нежелании играть за сборную России
Олимпийская чемпионка 2006 года считает, что надо сначала разобраться в ситуации.
21.07.2023 18:42
Шахматы
автор: Александр Евграфов
Ян Непомнящий: не хочу менять гражданство, но и за сборную пока выступать не хочу
В 2023 году он стал вице-чемпионом мира
21.07.2023 13:31
Шахматы
автор: Виталий Овсянников
Гроссмейстер Карякин заявил о попытке ограбления его дома после поддержки СВО
Спортсмен родился в Симферополе.
21.07.2023 09:50
Шахматы
автор: Александр Поволоцкий
Из Норильска — в Торонто. Ян Непомнящий готов сыграть на турнире претендентов в Канаде
Ранее россиянин уступил представителю Китая Дин Лижэню в матче за мировую шахматную корону.
20.07.2023 12:31
Шахматы
автор: Сергей Иванов
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.