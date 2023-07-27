Карякин высказался о допуске украинцев к соревнованиям с россиянами

Российский гроссмейстер Сергей Карякин оценил снятие запрета министерства молодёжи и спорта Украины.

Напомним, ведомство соседнего государства разрешило своим спортсменам участвовать в международных соревнованиях с атлетами из России и Беларуси.

«Хочется верить, что спорт вне политики, если этот запрет отменили, то это, конечно, плюс. Будем надеяться, что всё будет лучше, чем сейчас», — приводят «РИА Новости» слова Карякина.

Добавим, что запрет от властей Украины появился в середине апреля.

После его снятия для украинских спортсменов действует одно ограничение: им нельзя участвовать в турнирах с россиянами и белорусами, если последние выступают под своими флагами или же своими публичными действиями или заявлениями выражают национальную принадлежность.