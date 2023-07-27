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Российский шахматист Владимир Федосеев сменил спортивное гражданство 

28-летний спортсмен на предстоящих турнирах будет представлять Словению.
27 июля 2023 14:22
автор: Глеб Шевяков

Российский гроссмейстер Владимир Федосеев будут принимать участие в шахматных турнирах в качестве представителя Словении. Об этом сообщает пресс-служба Международной шахматной федерации (ФИДЕ).

Отметим, что с этого момента россиянин представлен на сайте спортивной федерации в качестве словенского шахматиста.

Добавим, что в 2013 году Федосеев стал абсолютным чемпионом Европы по шахматам в категории юношей до 18 лет. Также за свою карьеру он становился призёром Первенств Европы и Мира и финалистом Кубка России.

источник: FIDE
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