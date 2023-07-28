Чемпион Европы 2021 года из России будет выступать под флагом Словении

Чемпион Европы 2021 года Антон Демченко сменил спортивное гражданство и будет выступать на турнирах под флагом Словении, сообщается на официальном сайте Международной шахматной федерации (ФИДЕ).

Ранее словенское спортивное гражданство принял Владимир Федосеев. От российского спортивного гражданства ранее отказались Кирилл Алексеенко (Австрия), Алексей Сарана и Александр Предке (Сербия), Александр Мотылев (Румыния), Даниил Юффа (Испания), Григорий Опарин (США) и ряд других шахматистов.

В начале 2023 года ФИДЕ разрешила российским игрокам менять спортивное гражданство в ускоренном порядке после перехода Федерации шахмат России (ФШР) в азиатскую организацию.