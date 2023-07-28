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Чемпион Европы 2021 года из России будет выступать под флагом Словении

Российский гроссмейстер сменил спортивное гражданство.
28 июля 2023 22:43
автор: Александр Евграфов

Чемпион Европы 2021 года Антон Демченко сменил спортивное гражданство и будет выступать на турнирах под флагом Словении, сообщается на официальном сайте Международной шахматной федерации (ФИДЕ).

Ранее словенское спортивное гражданство принял Владимир Федосеев. От российского спортивного гражданства ранее отказались Кирилл Алексеенко (Австрия), Алексей Сарана и Александр Предке (Сербия), Александр Мотылев (Румыния), Даниил Юффа (Испания), Григорий Опарин (США) и ряд других шахматистов.

В начале 2023 года ФИДЕ разрешила российским игрокам менять спортивное гражданство в ускоренном порядке после перехода Федерации шахмат России (ФШР) в азиатскую организацию.

источник: FIDE
Российский шахматист Владимир Федосеев сменил спортивное гражданство 
Российский шахматист Владимир Федосеев сменил спортивное гражданство 
28-летний спортсмен на предстоящих турнирах будет представлять Словению.
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