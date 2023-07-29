Федерация шахмат Украины рекомендует своим спортсменам воздержаться от рукопожатий с россиянами

Федерация шахмат Украины в преддверии этапа Кубка мира в Баку опубликовала свод правил для своих спортсменов с рекомендациями касательно общения с россиянами и белорусами.

Согласно им, украинцам нужно воздерживаться от рукопожатий, а также избегать совместных фотографий и видеосъёмок. Разговоры допускаются только в случаях, предусмотренных правилами шахмат.

Российские шахматисты выступают на турнирах под эгидой FIDE в нейтральном статусе. Этап Кубка мира в Баку пройдёт с 29 июля по 25 августа, в нём в том числе примут участие лидеры российских шахмат Ян Непомнящий и Александра Горячкина.

Ранее украинская саблистка Ольга Харлан была дисквалифицирована на чемпионате мира за отказ жать руку россиянке. Позже с Харлан сняли отстранение с командных соревнований и гарантировали ей участие в Олимпиаде в Париже.