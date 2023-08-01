Россиянин Нестеров пробился во второй круг Кубка мира по шахматам

Российский гроссмейстер Арсений Нестеров вышел во второй круг шахматного турнира, который проходит в Баку (Азербайджан).

Отметим, что в первом раунде россиянин одержал победу на тай-брейке над представителем Аргентины Фернандой Перальтой. В двух партиях соперники не смогли выявить победителя.

Добавим, что помимо Нестерова, во второй круг соревнований из россиян пробились Давид Паравян и Михаил Антипов. На этом этапе также сыграют Ян Непомнящий, Александр Грищук, Никита Витюгов, Даниил Дубов, Петр Свидлер и Андрей Есипенко.