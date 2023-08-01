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Россия вышла на первое место в мужском рейтинге Азиатской шахматной федерации

Россияне опередили Индию и Китай.
Россия вышла на первое место в мужском рейтинге Азиатской шахматной федерации
01 августа 2023 20:43
автор: Александр Кожевников
автор фото: РИА Новости

Россия поднялась на первую позицию в рейтинге Азиатской шахматной федерации (ACF) в мужском зачете. Обновлённый рейтинг был опубликован на официальном сайте ФИДЕ.

В зачёте учитывается средний рейтинг десяти сильнейших шахматистов страны. Рейтинг россиян составляет 2700. На второй позиции располагаются шахматисты Индии, третье место у представителей Китая.

Напомним, в феврале делегаты генеральной ассамблеи ACF проголосовали за включение Федерации шахмат России (ФШР) в состав организации.

14 апреля 2022 года ФШР приняла решение перейти из Европейского шахматного союза в ACF.

источник: «Советский спорт»
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