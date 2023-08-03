Непомнящий вышел в следующий раунд на Кубке мира, обыграв азербайджанца Асадли

Российский шахматист Ян Непомнящий пробился в следующий раунд Кубка мира.

Во второй партии 1/64 финала гроссмейстер сыграл вничью с Вугаром Асадли из Азербайджана. Накануне в классических шахматах победу одержал Непомнящий. Россиянин играл белыми фигурами.

Таким образом, итоговый счёт — 1,5:0,5 в пользу Яна.

Соперником Непомнящего в следующим раунде может стать сербский шахматист Александр Предке, если победит азербайджанца Рауфа Мамедова.

Трое лучших шахматистов по итогам Кубка мира примут участие в турнире претендентов 2024 года.