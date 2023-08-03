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Четырнадцать французских шахматисток обвинили тренеров и арбитров в домогательствах

Авторы открытого письма назвали домогательства главной причиной непопулярности женских шахмат.
03 августа 2023 16:59
автор: Александр Евграфов

Четырнадцать французских шахматисток опубликовали в социальных сетях открытое письмо, в котором сообщили, что подверглись сексуальному насилию со стороны тренеров, арбитров и менеджеров.

В числе авторов письма Матильда Конжиу, Анаэль и Соленн Афрауи, Наташа Бенмесбах, Ноэми Клипер, Матильда Шуази, Марго Мораккини, Елена Дестич, Дельфина Гра, Митра Хеджазипур, Йоша Иглесиас, Изабель Малассань, Андреа Навротеску, Элиза Томаси.

По словам авторов письма, все они сталкивались в своей карьере с актами сексуального насилия, но долго хранили молчание.

«Однако хранить молчание - значит нести бремя стыда в одиночку. Поиск слов и смелости высказаться может занять время, но мы верим, что это необходимо и исцеляет. Мы убеждены, что эти домогательства и нападения по-прежнему являются одной из главных причин, по которой женщины и молодые девушки, особенно в подростковом возрасте, перестают играть в шахматы», - говорится в заявлении.

Шахматистки также призвали других жертв высказаться о проблеме, а всем остальным – осудить факты насилия и наказать виновных.

В Международной шахматной федерации пока никак не прокомментировали письмо-обращение.

источник: «Советский спорт»
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