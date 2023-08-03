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Четыре российские шахматистки вышли в 1/16 финала Кубка мира

Еще одна может присоединиться к ним в пятницу, сыграв на тай-брейке.
03 августа 2023 20:56
автор: Александр Евграфов

Российские шахматистки Александра Горячкина, Полина Шувалова, Алина Бивол и Ольга Баделько пробились в 1/16 финала Кубка мира, который проходит в Баку.

Горячкина белыми фигурами во второй партии матча 1/32 финала обыграла кубинку Лисандру Тересу Ордас Вальдес, Шувалова также белыми победила азербайджанку Говхар Бейдуллаеву, Бивол черными сыграла вничью с еще одной представительницей хозяев турнира - Гюнай Мамедзаде, а Баделько черными разошлась миром с соотечественницей Леей Гарифуллиной. Благодаря победам в первых партиях Бивол и Баделько прошли в следующий круг.

В еще одной партии Катерина Лагно белыми сыграла вничью с индийской шахматисткой Мари Анн Гомес, такой же результат был зафиксирован и в первой партии. Победительницу противостояния определит тай-брейк, который состоится в пятницу.

источник: «Советский спорт»
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