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Гроссмейстер Есипенко вышел в 1/32 финала Кубка мира

Для определения победителя потребовался тай-брейк.
04 августа 2023 21:25
автор: Александр Евграфов

Российский гроссмейстер Андрей Есипенко вышел в 1/32 финала Кубка мира по шахматам, обыграв азербайджанца Эльтаджа Сафарли. Россиянин выиграл обе партии тай-брейка.

В остальных партиях тай-брейка россияне проиграли. Александр Грищук уступил иранцу Бардии Данешваре, Арсений Нестеров проиграл Анишу Гири из Нидерландов, Михаил Антипов - Нильсу Гранделиусу также из Нидерландов, Давид Паравян проиграл представителю Германии Маттиасу Блюбауму.

Турнир проходит в Баку (Азербайджан). Соревнования стартовали 29 июля и являются отборочным соревнованием к турниру претендентов на звание чемпиона мира.

источник: «Советский спорт»
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