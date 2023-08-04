Гроссмейстер Есипенко вышел в 1/32 финала Кубка мира

Российский гроссмейстер Андрей Есипенко вышел в 1/32 финала Кубка мира по шахматам, обыграв азербайджанца Эльтаджа Сафарли. Россиянин выиграл обе партии тай-брейка.

В остальных партиях тай-брейка россияне проиграли. Александр Грищук уступил иранцу Бардии Данешваре, Арсений Нестеров проиграл Анишу Гири из Нидерландов, Михаил Антипов - Нильсу Гранделиусу также из Нидерландов, Давид Паравян проиграл представителю Германии Маттиасу Блюбауму.

Турнир проходит в Баку (Азербайджан). Соревнования стартовали 29 июля и являются отборочным соревнованием к турниру претендентов на звание чемпиона мира.